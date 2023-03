Benoit Gauthier grandit avec l’orchestre symphonique de la Côte-Nord

Le chef d’orchestre de Baie-Comeau apprend les plus grands aujourd’hui, notamment en assistant le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin à Montréal. Benoit Gauthier savoure chaque occasion s’offrant à lui, mais c’est toujours un plaisir de revenir en concert à Baie-Comeau.

Plus besoin de présentation pour l’orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN), fondé par Benoit Gauthier, qui est bien implanté dans la région aujourd’hui.

« L’OSCN c’est mon bébé, si je peux le dire de cette façon-là. Je l’ai fondé ça fait 11 ans et l’orchestre s’est développé, je me suis aussi développé comme chef et je me suis développé comme humain », indique celui pour qui l’attachement émotionnel restera toujours très fort avec sa ville natale. « Évidemment, c’est tout le temps mon petit cadeau de venir faire des concerts à Baie-Comeau », ajoute-t-il.

Le chef d’orchestre souligne l’évolution de sa relation avec l’OSCN et annonce d’ailleurs une primeur, un léger changement à venir. L’an prochain, l’OSCN invite une cheffe d’orchestre à venir diriger l’orchestre pour un concert et pour la toute première fois, Benoît ne sera pas présent.

« C’est la première fois que ça va arriver avec l’orchestre en 11 ans, alors que je ne serai pas dans les parages. Je confie l’orchestre à une collègue cheffe d’orchestre canadienne », annonce celui qui travaille à l’élaboration un projet qui lui permet de revenir aux sources au niveau instrumental et jouer la flûte, son premier instrument de prédilection.

Le musicien dans l’âme ajoute : « Il y a quelque chose de beau dans ce lien-là que j’entretiens avec l’orchestre et cela permet à l’artiste qui est en moi de pouvoir travailler d’autres projets sur la Côte-Nord, qui n’est pas nécessairement en lien avec l’orchestre »

Rappelons que le 18 mars 2022, l’OSCN se produira au Centre des arts de Baie-Comeau et offrira le tout premier concert d’un cycle des symphonie de Beethoven. « Le 18, on joue la 5e symphonie, qui est la première des symphonies de notre cycle. On en fera quatre en deux ans. Je sais que cela fera beaucoup de Beethoven, mais ce sont des œuvres qui sont bien connues et qui sont toujours extrêmement importantes et intéressantes », dévoile Benoît Gauthier.

