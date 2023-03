Un gros nom de calibre international pour le Festival Eau Grand Air

L’organisation du Festival Eau Grand Air frappe fort cette année pour sa 8e édition avec sa programmation qui met en vedette le groupe québécois au succès mondial Simple Plan.

Effectivement, le groupe Simple Plan sera la vedette de la deuxième journée du Festival au parc des Pionniers à Baie-Comeau, le 7 juillet, avec en première partie l’artiste locale Cayenne et la rockeuse France d’Amour.

« Les astres étaient alignés, Simple Plan passait l’été au Québec et on a sauté sur l’occasion de les avoir au Festival. C’est la première fois qu’Eau Grand Air aura un groupe de renommée internationale », souligne Simon Philibert, des Productions SMP.

La première soirée du Festival, soit le 6 juillet, c’est d’abord le groupe local Sound of Soul et la chanteuse Andy St-Louis qui viendra réchauffer la foule avant le spectacle d’humour de P-A Méthot qui sera précédé de l’humoriste Dominik Léonard.

« On avait fait un test l’an passé avec la soirée d’humour et comme cela avait été populaire avec les gens, on a décidé de garder cette formule pour la soirée du jeudi, de l’humour sur la grande scène », ajoute-t-il.

En clôture du festival, l’artiste innu Scott Pien-Picard ouvrira cette dernière soirée avant de laisser la place à Guylaine Tanguay et Matt Lang.

« On est chanceux d’avoir Scott Pien-Picard qui était disponible cette journée-là seulement. Ça nous fait un volet régional. On a en pour tous les goûts et pour tous les styles. Avec le comité organisateur, on est bien fier de la programmation dans son ensemble », mentionne M. Philibert.

Une prévente exclusive de 1 000 passeports pour les trois jours au prix réduit de 70 $ aura lieu jusqu’au 31 mars. À partir du 1er avril et ce, jusqu’au 31 mai, le passeport sera au coût de 76 $, ensuite le prix passera à 82$.

Les billets journaliers seront au coût de 44$. Les passeports et les billets sont en vente dès maintenant sur le site web du festival ou par téléphone au 418-4766-1137.

Défi Eau Grand Air

Une nouvelle activité familiale est également au programme. Le défi se tiendra le samedi matin avec un départ devant la scène au parc des Pionniers. Les participants auront à visiter une dizaine de stations le plus rapidement possible pour accumuler des coupons de participation donnant droit à un tirage de prix offerts par les partenaires de l’événement.

Les détails pour l’inscriptions à ce défi suivront dans les prochaines semaines sur les médias sociaux du festival.

La programmation a été dévoilée le 13 mars à 10 h.