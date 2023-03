Visiblement impatients de connaitre l’issue de cette série finale, les partisans ont rempli l’aréna du Centre récréatif et culturel de Port-Cartier dès l’ouverture des portes, deux heures avant la partie.



» On va avoir une game intense, physique et rapide: la glace le permet. Il va falloir être opportunistes et travailler fort pendant 60 minutes « , note l’entraîneur chef des Basques Groupe Olivier, François Boudreault, pendant l’échauffement.