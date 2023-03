Boréal Loppet : plus de 120 skieurs sur la ligne de départ

Pour sa 19e édition, le Boréal Loppet de Forestville accueille plus de 120 compétiteurs sur sa ligne de départ de 10 h à 13 h le 11 mars. Ski de fond, fatbike et course sur neige seront de la partie toute la journée avec des conditions météorologiques idéales, derrière l’hôtel EconoLodge.

Dès 10 h, les premiers fondeurs ont foulé les pistes qui sont dans des conditions parfaites malgré les températures chaudes des derniers jours. Il s’agissait du départ pour les parcours de 19, 36 et 48 km classique et randonnée (non chronométré). Quinze minutes plus tard, les skieurs en style patin se sont mis en action pour les mêmes distances.

La journée se terminera avec la course sur neige de 4 et 1 km pour les garçons et filles de moins de 14 ans. Les participants franchiront la ligne de départ à 13 h 15. Tout l’horaire est disponible sur le site web de l’événement sportif.

Finalement, vers 13 h 30, les organisateurs et partenaires financiers de l’événement procéderont à la remise des médailles. La cinquantaine de bénévoles et les athlètes se rassembleront en soirée pour un souper au restaurant Le Danube bleu, qui est de retour après deux années d’annulation, et la remise de prix.

« On est vraiment content d’accueillir un grand nombre de compétiteurs cette année. Il y a des excellents skieurs de partout au Québec dont Pierre Lavoie », se réjouit le président de l’événement, Éric Maltais.

Rappelons que le Boréal Loppet, organisé depuis 2004 à Forestville, est une compétition en ski de fond destinée autant à l’élite des skieurs québécois qu’aux amateurs désirant relever des défis sans miser sur la performance. Sa mission vise à aider la population à avoir de saines habitudes de vie, à encourager la persévérance scolaire chez les jeunes et à participer au développement économique de la Haute-Côte-Nord.

À 10 h, les skieurs des plus grandes distances du Boréal Loppet ont franchi la ligne de départ.

Parmi les compétiteurs, on retrouve les meilleurs skieurs du Québec, dont Pierre Lavoie (en rouge).