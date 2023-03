Réfection du boulevard Laure : pas avant 2027

La Ville de Sept-Îles prévoit un réaménagement urbain complet du boulevard Laure, ce qui comprendra la mise à jour des éléments architecturaux, urbanistiques, ainsi que les réseaux des services municipaux (aqueduc et égout domestique).

Les travaux de réfection du boulevard Laure à Sept-Îles ne débuteront pas avant 2027. C’est ce que confirme le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, avec les informations qui lui ont été transmises par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le projet de réfection du boulevard Laure sur une longueur de 10 km entre l’intersection de la rue des Chanterelles et celle de la rue Retty, coûtera très cher, en raison de l’ampleur des travaux. L’un des aspects les plus onéreux concerne la réfection des canalisations. Les travaux toucheront aux trois types de conduites qui sont l’eau potable, les égouts et les eaux pluviales.

Il y a quelques années, le projet de réfection était estimé à 100 M$. Il est désormais chiffré à 140 M$. Le directeur général ajoute qu’il s’agit de chiffres préliminaires. La facture sera divisée entre le MTQ et la Ville de Sept-Îles.

Le maire Steeve Beaupré affirme que la Ville sera prête au niveau financier pour une telle dépense. Il ajoute qu’étant donné que le projet se fera probablement en trois phases, la facture sera plus facile à absorber.

En raison de l’ampleur du projet qui demande des délais de conception et de préparation importants, le MTQ n’est pas en mesure donner un échéancier pour le projet.

« Présentement, le projet est à l’étape de la préparation du dossier d’entente de collaboration en vue de la réalisation commune de la conception des plans et devis. Plusieurs enjeux doivent être considérés dont la coordination des travaux des deux parties, la présence de câbles enfouis et la réalisation de travaux en milieu urbain », affirme le MTQ par courriel.