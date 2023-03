L’Élyme des sables promet des retrouvailles festives lors du téléradiothon LA RÉCOLTE

Le téléradiothon se déroulera le 2 avril au Centre des congrès de Sept-Îles et sera aussi diffusé en direct.

C’est le grand retour en présentiel des participants et des artistes invités au Téléradiothon LA RÉCOLTE au profit de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles. L’Élyme des sables qui a accompagné plus de 1 400 familles en fin de vie depuis l’ouverture, compte annuellement sur cet événement pour mener sa mission.

Vous pourrez assister aux prestations d’invitées vedettes tels que la chanteuse country Véronique Labbé, Simon Morin connu pour son passage à Star Académie et La Voix, la bête de scène King Melrose et Mario St-Amand originaire de Sept-Îles bien connu pour ses talents de chanteur et d’acteur.

Des artistes régionaux prendront aussi place sur la scène. Caroline Noël, Audry Caron, Lauryna Beaulieu et le groupe Innutin en plus d’une animation dynamique qui promet un spectacle à ne pas manquer.

Les citoyens sont invités à assister aux nombreuses prestations et donner généreusement pour aider l’organisme dans sa mission d’accompagner les familles en fin de vie.

L’événement se déroulera le 2 avril au Centre des congrès de Sept-Îles et sera aussi diffusé en direct.

Il est possible de faire un don en tout temps sur le site web de l’Élyme des sables.