Des jeunes Innus en route pour les loges du Centre Bell

Une dizaine de jeunes amateurs de hockey de Uashat mak Mani-utenam et de Pakua Shipu ont pris la direction de Montréal, cette semaine, pour assister à une rencontre des Canadiens en direct des loges.



Assisté par la Fondation des Canadiens pour l’enfance et par Sonnet Assurances, c’est la deuxième fois que Normand Junior Thirnish-Pilot organise ce voyage.

« Comme l’an dernier, le but est d’émerveiller les jeunes », explique celui qui est coordonnateur du Festival Innu Nikamu. « C’est tellement un beau moment de voir les jeunes vivre ça ensemble, ils forment une petite famille pour la durée du voyage.»

Le traitement royal qui accompagnera cette rencontre du tricolore fait également partie de l’émerveillement et de l’excitation des enfants, note M. Thirnish-Pilot.

« On a une belle grande loge juste pour nous, la nourriture et les breuvages à volonté, des gros sièges confortables, bref, on est traités comme des vedettes ! », décrit-il, en soulignant l’importance des commandites pour l’aboutissement d’un tel projet.



Des moments parents-enfants

Les heureux gagnants de la pige qui s’est faite sur Facebook prendront la route pour la métropole en compagnie de leurs parents, voyagement et hôtel payés. Il s’agit d’une belle opportunité pour les familles de passer du temps de qualité ensemble.

« Il y a des jeunes qui ne sortent pas souvent de leur chambre, ou du sous-sol », note l’organisateur du projet. « Ce voyage permet donc de beaux rapprochements entre les parents et leurs enfants; beaucoup sont très émus d’avoir la chance de vivre cette expérience en famille.»



Créer des étincelles

Au-delà de la composante sportive de ce périple, son coordonnateur croit qu’il est important pour les jeunes de sortir explorer le monde dans lequel ils vivent.

« Oui, il y a la partie de hockey, mais le simple fait, pour les jeunes, d’être à Montréal, peut leur ouvrir les yeux sur un monde de possibilité », explique-t-il.

Pour les prochaines années, M. Thirnish-Pilot souhaiterait ajouter des activités comme des visites de studios de tournage ou de musique à son plan de match.

« Le but est de créer des étincelles », image-t-il. « On veut que les jeunes n’aient pas peur de sortir de la région pour vivre leurs rêves et leur montrer que la ville offre plein de belles opportunités aussi. »



Un projet d’OBNL

En plus des séjours à Montréal qu’il organise, Normand Junior Thirnish-Pilot est derrière le don de plus d’une centaine d’équipements de hockey à des jeunes des communautés de la Côte-Nord. Il désire faire profiter la ville de Sept-Îles de ce partenariat avec l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, en remettant une partie des équipements à l’Association de hockey mineur, le tout dans une optique de réconciliation entre les peuples.

Le principal intéressé remarque l’attention que les commanditaires portent à ses projets, ce qui l’encourage à vouloir s’impliquer davantage.

« Les projets aboutissent, donc les commanditaires sont contents de nous appuyer », se réjouit-il. « Le mieux, éventuellement, serait un OBNL. Ça permettrait de mieux gérer les projets […], que ce soit en sports, en musique, peu importe, il faut continuer à encourager les jeunes à s’épanouir.»