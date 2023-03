Pour mieux connaître la formation professionnelle

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire tiendra le 21 mars une activité virtuelle afin de faire connaître les programmes de formation professionnelle offerts sur la Côte-Nord, en collaboration avec le CFP de Sept-Îles.

L’activité est offerte à toutes les écoles secondaires des MRC de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Caniapiscau, de la Minganie et du Golfe du Saint-Laurent, aux communautés autochtones, aux établissements anglophones et d’enseignement privé qui pourront en apprendre plus sur les 18 programmes de formation professionnelle des deux CFP de la Côte-Nord.

Les participants auront accès à des ateliers d’une durée de 30 minutes, comportant une partie en direct et une capsule vidéo pour « en apprendre davantage sur l’établissement d’enseignement, les compétences développées dans le cadre du programme d’études choisi, les professions qu’il permet d’exercer, les secteurs d’emplois et les employeurs potentiels, le profil recherché, les conditions et la procédure d’inscription », indique le communiqué du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Ces ateliers seront offerts à 9 h 15 et 9 h 50 et les participants auront accès à toutes les formations des deux CFP de l’Estuaire et de Sept-Îles. Les liens vers les ateliers seront activés quelques jours avant le 21 mars et seront accessibles à tous.

Éducation des adultes

Pour cette troisième édition, les intéressés pourront également s’informer sur les l’éducation des adultes pour ceux qui voudraient terminer leurs études secondaires ou accomplir des préalables nécessaires à leur futur programme d’études.

Élève d’un jour

Cette formule virtuelle adoptée en pandémie peut ne pas convenir à tous. Ceux qui voudraient vraiment voir de plus près à quoi ressemblent ces formations, le CFP de l’Estuaire offre aussi le programme Élève d’un jour.

Les élèves qui passent par cette option pourront passer toute une journée avec les élèves et les enseignants du programme de formation choisi.

Pour s’inscrire, il s’agit de se rendre sur le site web du CFP de l’Estuaire, dans la section Services, sous l’onglet Élève d’un jour.