Tension palpable en vue du match ultime du Senior AA à Port-Cartier

Près de 700 billets vendus en moins d’une heure, deux salles qui s’annoncent pleines à craquer pour le visionnement en direct et des directeurs généraux qui se font harceler par des partisans atteints de la fièvre des séries. Ajoutez à cela quelques fraudeurs qui tentent d’escroquer les amateurs sur les réseaux sociaux et voilà, la table est mise pour le match ultime de la ligue Senior AA de la Côte-Nord entre les Gaulois de Port-Cartier et les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles.

Les champions de la saison régulière auront droit à une salle comble, samedi, à Port-Cartier, en plus de pouvoir compter sur l’appui de leurs partisans qui seront entassés dans l’Agora du Centre éducatif l’Abri, spécialement pour le visionnement de la rencontre en direct.

Pour les fans de l’équipe visiteuse qui n’ont pu mettre la main sur des billets, c’est au complexe de Dek Sept-Îles que la diffusion de la partie s’effectuera. Malgré un petit malentendu entre l’organisation des Basques Groupe Olivier et les membres du complexe de Dek Sept-Îles concernant l’événement, on confirme que tout est réglé et que l’accent peut maintenant se tourner vers le match tant anticipé.

Il est à noter que la diffusion de la rencontre à Sept-Îles est réservée aux 18 ans et plus, ce n’est toutefois pas le cas pour la diffusion à l’Agora de Port-Cartier.

C’est au grand mécontentement de plusieurs partisans de Sept-Îles que l’entièreté des places disponibles dans l’aréna de Port-Cartier s’est envolée.

Nylan Bouchard, joueur et directeur général des Basques Groupe Olivier, se dit stupéfait de l’ampleur que la série finale a prise, lui qui se fait bombarder de demandes par les amateurs septiliens.

« Je n’ai jamais vu ça », lance-t-il. « Je me fais écrire au moins dix fois par jour par des fans qui veulent des billets », mentionne-t-il. « On a très hâte à samedi. On veut terminer la saison en beauté pour nos partisans en repartant avec le trophée.»

Fraude

Puis, comme s’il manquait de rebondissements et de distractions en vue de ce duel fatidique, un ou plusieurs fraudeurs ont jugé pertinent de se faire passer pour la page Facebook officielle des Basques Groupe Olivier, alors que ceux-ci tentent de faire tirer deux paires de billets pour la rencontre.

« Se faire voler notre identité sur Facebook, ça aussi, c’est du jamais vu ! », dit le directeur général de la troupe septilienne.

Les billets seront officiellement tirés le 9 mars. Les Basques Groupe Olivier rappellent en attendant aux partisans de faire preuve de vigilance si un compte au nom de l’équipe tente d’entrer en contact avec eux.