La finale du Senior AA diffusée sur écrans géants à Sept-Îles et Port-Cartier

Dekhockey Sept-Îles et l’Agora du Centre éducatif L’abri diffuseront le match ultime opposant Les Gaulois de Port-Cartier aux Basques Groupe Olivier Sept-Îles.

Les billets pour la finale de la ligue Senior AA à l’aréna de Port-Cartier se sont envolés en moins d’une heure, la semaine dernière. La situation a causé une forte déception chez plusieurs partisans.

L’organisation s’est même fait accuser d’avoir fait une prévente en catimini, chose démentie par les gestionnaires de la ligue.

Dekhockey Sept-Îles sera donc le diffuseur exclusif de l’ultime match de samedi. L’événement sera 18 ans et plus. Il y aura un service de bar et de casse-croûte sur place.

À Port-Cartier, l’exclusivité sur écran reviendra à l’Agora du CELA. Les places au coût de 5$ seront limitées. Les billets seront en vente à la porte.