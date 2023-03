Les Métallos chez IOC à Sept-Îles rejettent l’entente de principe

Les Métallos de la section locale 9344, environ 400 membres, affectés au chemin de fer QNS&L et au port de la minière IOC, ont rejeté à 96,6 % l’entente de principe pour une nouvelle convention collective intervenue la semaine dernière.

Le vote s’est tenu lundi et mardi.

Au cours de la fin de semaine dernière, les membres des sections locales 5795 et 6731, représentant au total plus de 1500 travailleurs et travailleuses à la mine IOC au Labrador, avaient déjà refusé le projet de convention collective.

« Alors que l’inflation est importante, les membres demandent des conditions de travail en conséquence. Les membres ont fait comprendre qu’il en manque encore pour se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée et conclure le contrat de travail », explique le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

Le président de la section locale 9344, Eddy Wright, a fait savoir qu’ils retourneront « à la table de négociation dans l’espoir de conclure un contrat de travail à la hauteur des attentes des membres. »