Scott-Pien Picard veut réapprendre à s’amuser

Réapprendre à s’amuser. C’est ce que Scott-Pien Picard se donne comme défi pour l’année 2023. Après une période sombre, tant sur le plan personnel que professionnel, le chanteur de 26 ans est impatient de retrouver la scène.

« J’avais peur, j’étais super nerveux, je n’étais même plus capable de regarder mon public en face », raconte l’artiste innu, rencontré à quelques jours de son départ pour l’Europe. « Je ne voulais plus monter sur le stage.»

Scott-Pien avait six ans la première fois qu’il s’est produit devant une foule. Toujours bien entouré, et surtout adulé, par sa famille et le reste de sa communauté, il avoue que son succès s’est accompagné d’une anxiété de performance qui devenait lourde à supporter.

« Quand je pars en spectacle, j’amène toute ma communauté avec moi », image-t-il. « Je me mettais beaucoup trop de pression pour les rendre fiers ».

Après quelques temps passés dans la spirale infernale de la consommation, c’est finalement un court séjour en ressourcement auprès de membres de sa communauté qui aura remis les choses en perspective pour le jeune père de famille.

« J’avais besoin de retrouver ma confiance et ma fierté, c’est le meilleur cadeau que je pouvais me faire », explique-t-il. « Maintenant, je veux faire les choses pour moi, en m’amusant et en aimant ce que je fais. »

ll réalise maintenant qu’il s’imposait lui-même cette pression et se dit conscient que les Innus de Uashat mak Mani-utenam sont très fiers de lui.



Lauréat RIDEAU 2023

Scott-Pien s’est mérité, la semaine dernière, le lauréat du prix LOJIQ/VISA for MUSIC (VMF), dans le cadre du Gala des prix RIDEAU 2023. Ce Gala, qui célèbre l’excellence dans le domaine de la diffusion des arts de la scène, est l’un des plus importants événements francophones de la sorte en Amérique.

Ce couronnement est accompagné d’une résidence de création, au Maroc, où le chanteur innu aura la chance de côtoyer le groupe Jubantouja, dont le leader est issu d’une famille berbère, un groupe autochtone d’Afrique du Nord.

« Ça va être trippant, je ne suis jamais allé en Europe et là, j’y vais pour faire de la musique et un spectacle », se réjouit le principal intéressé. « L’artiste avec qui je vais être est super connu chez lui en plus. »

Le groupe marocain viendra d’abord passer quelques jours avec Scott-Pien au Québec, en Gaspésie pour être plus précis, dans le cadre du Village en chanson de Petite-Vallée. C’est par la suite, à l’automne 2023, qu’ils prendront la direction du Maroc, où ils performeront lors du VMF 2023. Ce Gala met en lumière la scène musicale de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Scott-Pien admet que ce lauréat et l’opportunité qui l’accompagne tombent à point, alors que lui et son collectif, Nikamu Mamuitun, prendront d’assaut les planches du Vieux continent dans moins d’un mois.

« C’est une très belle occasion de faire connaître la musique innue au monde entier.»