Le tourisme autochtone sur la Côte-Nord

5 arrêts à faire

Photo : Gabrielle Darveau

La culture autochtone est présente sur la Côte-Nord et c’est possible de s’en imprégner à plusieurs endroits le long de la 138. Deux nations sont présentes sur l’immense territoire nord-côtier : les Innus et les Naskapis.

Que ce soit pour de l’hébergement, pour s’aventurer sur le territoire ou pour vivre la culture de ces magnifiques populations côtières, la Côte-Nord développe son tourisme autochtone.



Croisière Essipit — Essipit

La phrase « sur la route des baleines » prend tout son sens lorsqu’on embarque à bord de l’un de leurs pneumatiques. Une excursion de deux heures, haute en couleur, pour croiser le chemin de baleines bleues, rorquals à bosse, rorquals communs et de bélugas.

Le capitaine naturaliste explique cette immense fosse marine où l’eau est plus profonde et la nourriture plus abondante.

Famille Lalo — Natashquan

Presque à la fin de la route 138, la famille Lalo fait vivre l’expérience de la pêche aux homards traditionnelle. En plus de découvrir des paysages à couper le souffle, les visiteurs peuvent dormir dans des tentes innues. Ils seront bercés par le son des vagues et pourront relaxer auprès du feu. Un incontournable pour vivre une immersion au sein de la culture innue.

Maison de la culture innue — Ekuanitshit

Photo : Gabrielle Darveau

En plus d’une exposition permanente « l’univers des Innus de Ekuanitshit », la maison de la culture innue est une immersion dans les traditions culturelles. Avec une vue à couper le souffle sur la mer et les îles, cette maison est un lieu de rassemblement pour la communauté.

L’artisanat fait partie intégrante de cette magnifique culture, c’est pour cette raison qu’une boutique a été aménagée sur place. On y retrouve plusieurs créations qui ont été faites localement. Un arrêt nécessaire pour célébrer le rapprochement des peuples.

Station Uapishka – km 336 de la route 389

Au sein d’une réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO, cette station, regroupant un hébergement et d’activités extérieures, offre une connexion directement à la nordicité. Au pied des monts Groulx et en plein cœur du Nitassinan, on y offre une expérience spectaculaire et grandiose. L’endroit parfait pour se sentir seul au monde et découvrir la culture innue en se connectant aux territoires ancestraux.

Mer et monde Écotour — Bergeronnes

Quoi de mieux que de découvrir le fleuve Saint-Laurent en kayak de mer ? C’est la spécialité de Mer et Monde Écotour. En pagayant, on y découvre une faune unique et une connexion authentique avec la nature. L’environnement du Saint-Laurent fait partie intégrante du territoire des premières nations et elles en parlent avec passion.

Pour vivre une expérience grandiose, il y a un camping avec des emplacements sur des plateformes en bois, des chalets refuges et des prêts-à-camper. Une nuit au cœur du territoire innu et une excursion guidée en kayak de mer, c’est le bonheur.