Femmes autochtones du Québec rencontre les Nations Unies

L’organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ) a rencontré, à Montréal, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, Francisco Cali Tzay.

Le but de la rencontre était « d’adresser les principaux enjeux liés au bien-être des femmes et filles autochtones du Québec », peut-on lire par communiqué.

FAQ, ainsi que le Bureau du Principe de Joyce et le Conseil des Atikamekw de Manawan ont profité de la visite décennale du Rapporteur spécial au pays pour « mettre l’accent sur le racisme et la discrimination systémiques […] ».

On mentionne que le Rapporteur spécial s’est engagé à analyser les enjeux soulevés lors de ces rencontres, dans l’optique de mettre en place des normes internationales relatives aux droits des Peuples autochtones.

« Nous souhaitons que le soutien du Rapporteur spécial apporte une lueur d’espoir pour les communautés. Il est impératif que les différents paliers gouvernementaux travaillent de concert avec les organisations et les communautés autochtones afin d’améliorer le bien-être des Autochtones et, plus particulièrement, des femmes et filles autochtones », déclare Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec.