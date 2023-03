Le Drakkar a procédé au rappel d’un défenseur

Le Drakkar de Baie-Comeau a rappelé le défenseur Mattias Gilbert, à la suite de la suspension de deux matchs de Marc-Antoine Mercier.

Mattias Gilbert évolue dans la ligue QM18AAA avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe et a cumulé cinq buts et douze passes avec un différentiel de +10 en 42 rencontres. Le défenseur de 6 pi 5 a 17 ans et lance de la droite.

Il sera en uniforme pour les deux parties à domicile de la fin de semaine, soit vendredi contre les Wildcats de Moncton et dimanche contre les Saguenéens.