Steeve Beaupré et Alain Thibault se tirent la pipe

Les maires de Sept-Îles et Port-Cartier, Steeve Beaupré et Alain Thibault, prennent plaisir à se tirer la pipe pour la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. Tout comme ce fut le cas en saison régulière, ils étaient des spectateurs attentifs lors des deux matchs de la fin de semaine entre les Basques – Groupe Olivier et les Gaulois.

M. Beaupré, qui a joué au hockey mineur jusqu’au bantam BB, déclinant une invitation au camp des Cascades de Jonquière midget AAA, s’adonne au dek hockey depuis quelques étés. Quant à M. Thibault, il aime aussi notre sport national. Il l’a pratiqué dans sa jeunesse et son début de vie adulte, à Pentecôte. « On jouait dehors. On avait une ligue avec Baie-Trinité et Godbout. »

Pour ce qui est de leurs paris, on devra attendre pour savoir qui devra l’honorer, soit d’enfiler le chandail de l’équipe championne et aussi que le perdant hisse le drapeau de la ville gagnante à son mât devant l’Hôtel de Ville pendant une journée.

La série finale 2 de 3 entre les deux formations est à égalité, après une victoire de 3-1 de Port-Cartier, vendredi, et de 6-5, en prolongation, par Sept-Îles, samedi. La rencontre décisive aura lieu le 11 mars, au domicile des Gaulois.

« On voulait créer un engouement et c’est réussi. C’est une saine rivalité, c’est friendly et on se tire la pipe. Les gens nous en parlent et ils sont contents », ont laissé entendre les deux hommes.

Les deux élus aiment l’ambiance et la rivalité entre les clubs. Même si la finale n’est pas encore terminée, ils en voudraient plus. « Un 2 de 3, c’est court. On aurait aimé un 3 de 5 », ont-ils dit, lors du duel de samedi, à Conrad-Parent.

MM Beaupré et Thibault trouvent le calibre du Senior AA fort intéressant. « Il y a une belle compétition et un bel équilibre entre les trois équipes (Havre-Saint-Pierre étant l’autre). Les pointages sont révélateurs. Ça prenait ça, le retour du Senior. »

Le maire de Sept-Îles ajoute que c’est aussi accessible côté coût pour les familles. « C’est une belle activité en ville. Il y a un peu de robustesse, mais c’est normal, c’est du Senior », avance le maire de Port-Cartier.

Autant Steeve Beaupré qu’Alain Thibault, ils espèrent que les cadres de la ligue s’élargiront pour la prochaine saison, avec la venue possible de Baie-Comeau. « On veut aussi plus de parties. »