Les Basques n’ont pas dit leur dernier mot

Les maires de Sept-Îles et Port-Cartier, Steeve Beaupré et Alain Thibault, devront attendre au 11 mars pour savoir lequel des deux devra honorer son pari sur la finale de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. Les Basques – Groupe Olivier ont poussé à la limite la série 2 de 3 les opposant aux Gaulois de Port-Cartier.

Après un but égalisateur de Nylan Bouchard alors qu’il ne restait que 11,5 secondes à faire à la troisième période, Maxime Lévesque a fait bondir d’un trait la foule à l’aréna Conrad-Parent avec le but victorieux à 06:24 de la première période de prolongation, pour une marque de 6-5 en faveur des Basques.

« On aurait voulu écrire ça (le scénario de la fin) et on n’aurait pas été capable », a dit d’emblée l’entraîneur-chef de la formation septilienne, François Boudreault.

Fidèle à ses habitudes, il s’est dit fier du travail de chacun de ses joueurs, sans exception, et du travail de ses adjoints.

Le pilote a aussi parlé de la bagarre entre Michaël Bettez et Maxime Apestiguy qui a changé le l’allure de la rencontre, même s’il n’est pas friand de cet aspect.

« Les gars n’ont jamais lâché et un gros merci aux partisans ». L’entraîneur sait que le duel décisif peut aller d’un côté comme de l’autre, à l’image des parties de la saison.

« On est confiant d’avoir pris le momentum. »

Dans le camp des Gaulois, Michel Losier a souligné qu’il s’agissait d’un bon match et que ses joueurs avaient très bien joué. « On va se reprendre le 11 (mars). »

Fil du match

Port-Cartier s’était donné une avance de deux buts en première grâce aux filets de Philippe Deroy et Kevin Ritchie.

Guillaume Simard a ramené les deux clubs à la case départ avec deux buts dans la première moitié de la deuxième période. Simon Proulx n’a toutefois mis que vingt secondes après le second du numéro 12 des Basques pour redonner l’avance aux Gaulois.

Au dernier engagement, Vincent Desrosiers a doublé l’avance des visiteurs dès la deuxième minute. Steven Vachon et Mathieu Asselin ont toutefois remis ça à 4-4. Il restait 02:38 quand Pier-Luc Berthelot a rapproché son club du championnat, mais…

Gaulois et Basques se retrouveront donc pour le duel décisif le 11 mars à Port-Cartier.