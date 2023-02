La photo d’archives du mois : sports d’hiver et liaison

Conjointement à l’action bénévole des clubs sociaux qui s’organisent dans les villages, les compagnies encouragent les compétitions sportives, qui suscitent fierté et appartenance chez les habitants des villes qu’elles ont créées sur la Côte-Nord. Elles peuvent y consacrer des sommes importantes. Ici, l’équipe septilienne de curling débarque d’un avion de la Hollinger Ungava Transport, affiliée à l’Iron Ore Company, pour se rendre en autoneige au centre de curling de Shelter Bay. Les deux adversaires ne seront reliés par la route 138 qu’en 1954.

Le curling est l’un des sports qui ont lié les habitants de la Côte, malgré le fait que la route n’a été construite que dans les années 1950 et qu’elle soit parfois impraticable. C’est tout un réseau social, dont l’histoire se poursuit l’hiver, qui s’est tissé entre Sept-Îles, Port-Cartier (Shelter Bay), Baie-Trinité, Franquelin, Baie-Comeau, et éventuellement Forestville et Havre-Saint-Pierre, par les festifs bonspiels et les prestigieux titres « meilleurs skips » à défendre.

Parlant d’hiver et de villes de compagnies, saviez-vous que Schefferville, notre étoile de la nordicité, a été l’hôte des Jeux d’hiver de l’Arctique dans les années 1970?

