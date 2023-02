Fire Lake-Fermont : pas de surveillant de chantier, pas de travaux routiers

Des interventions sur près de 70 km sont prévues entre les kilomètres 478 et 564 de la route 389 entre Fire Lake et Fermont, notamment un nouveau tracé de 45 km qui permettra de croiser la voie ferrée d’ArcelorMittal une seule fois plutôt que 11. Photo MTMDQ

Pendant que les travaux de construction et de réfection des 22 premiers kilomètres de la route 389 tardent à se terminer, d’autres peinent à commencer. C’est le cas de ceux prévus entre les kilomètres 507 et 564 à proximité de Fermont, pour lesquels un contrat a pourtant été attribué l’été dernier.

En juillet 2022, l’entrepreneur général Dexter a obtenu du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMDQ) un contrat au montant de 128,8 M$. En temps normal, les travaux auraient dû commencer tout au plus l’automne dernier, mais le printemps 2023 approche et il n’y a encore aucune certitude pour leur début.

La difficulté de trouver une firme pour la surveillance du chantier explique le délai, selon Sarah Gaudreault, conseillère en communication du ministère. Malgré trois appels d’offres publics, dont le dernier remonte à avril 2022, aucune soumission n’a été reçue.

« On est en train de revoir les conditions et les critères de l’appel d’offres. Dans les appels d’offres publics, c’est très normé. On est vraiment régi par des lois », mentionne Mme Gaudreault.

Un nouvel appel d’offres devra être lancé et la révision en cours vise à rendre plus attrayant le contrat pour la surveillance du chantier.

Voie ferrée contournée

Dexter devrait en avoir pour environ quatre ans sur ce tronçon du projet Fire Lake-Fermont, qui s’étend du kilomètre 478 à 566. Ce projet s’inscrit dans le cadre du vaste programme d’amélioration de la route 389. Fermont se trouve à 570 km.

Donc un nouveau tracé sera aménagé sur 45 km. « On contournera complètement une bonne partie de la route. On s’éloignera de la voie ferrée. Au lieu de croiser 11 fois la voie ferrée, on va la croiser juste une fois », précise la conseillère en communication, en faisant référence au chemin de fer appartenant à la minière ArceloMittal.

Selon elle, le nouveau tracé est très attendu par les utilisateurs, notamment des transporteurs et des gens travaillant pour les minières du coin.

Deux autres tronçons

Deux autres tronçons ont été attribués de gré à gré au Conseil innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.

Une entente balise la collaboration entre la communauté et le gouvernement pour l’ensemble du projet de Fire Lake à Fermont. Ainsi, les travaux de déboisement ont été complétés en 2021.

Deux autres ententes spécifiques encadrent la réalisation des travaux de construction des tronçons 1 et 2, qui pourraient débuter en 2023, mentionne Sarah Gaudreault.

Sur ces tronçons, un nouveau tracé de 13,5 km est prévu entre les kilomètres 478 et 496, en plus de travaux de réfection majeurs sur 10,5 km entre les km 496 et 507.

Envergure quasi unique

Outre le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord, « des travaux de cette envergure-là, il n’y en a pas ailleurs au Québec », assure la porte-parole.

Selon elle, c’est vraiment un chantier majeur entre Fire Lake et Fermont, mais comme c’est loin, les gens ne le réalisent pas nécessairement.

