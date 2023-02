Un programme double à oublier pour le Drakkar

Isaac Dufort marque le premier but du Drakkar, avec l’aide de Matyas Melovsky qui s’inscrit dans le livre des records du Drakkar. Photo Kassandra Blais

C’est le deuxième match du programme double contre l’Océanic et le Drakkar, malgré une opposition agressive a dû s’avouer vaincu 5 à 1, devant plus de 2 100 spectateurs.

C’est une première période qui ne passera pas à l’histoire. Le Drakkar a eu un avantage numérique quand Simon Maltais de Rimouski a été chassé pour obstruction, toutefois l’équipe baie-comoise n’a pu trouver le fond du filet. Il y a bien Matyas Melovsky qui y est allé d’un tir puissant, mais la rondelle a frappé la barre horizontale.

D’ailleurs, Matyas Melovsky a battu le record de concession détenu par Valentin Zykov (2012-2013) pour le plus de parties consécutives (12) avec au moins un point pour une recrue. Effectivement, Melovsky a fait la passe à Isaac Dufort pour le premier but du Drakkar, compté en avantage numérique.

Avant le but de l’équipe baie-comoise, l’Océanic a pris l’avance 2-0 en deuxième période avec les buts d’Alexander Gaudio et de Maxime Coursol. Le troisième but de Rimouski a été marqué par Julien Béland d’un tir de la pointe.

L’Océanic a bénéficié d’un lancer de punition qui a semblé discutable à la foule présente au centre Henry-Leonard, cependant le joueur rimouskois n’a pas réussi à déjouer Philippe Bourdages.

L’Océanic creuse son avance en début de troisième engagement avec un deuxième but de Maxime Coursol qui arrive de derrière le filet. Les hommes de Serge Beausoleil ajoutent un cinquième but à leur fiche, moins d’une minute plus tard, avec un tir de Shawn Pearson qui déjoue Bourdages.

La partie s’est terminée sur une escarmouche alors qu’il ne restait que 16 secondes à écouler.

Le Drakkar reste à la maison et recevra les Wildcats de Moncton le vendredi 3 mars à 19 h.