Travailler ensemble pour attirer de nouvelles familles sur la Côte-Nord

Le Québec bénéficie d’abondantes ressources naturelles qui sont un moteur de notre prospérité collective. Avec leurs grandes réserves minérales et forestières, certaines régions, dont la Côte-Nord, participent abondamment à cette prospérité. Paradoxalement, la Côte-Nord fait face à un manque chronique de moyens financiers qui l’empêche de réaliser des projets pourtant essentiels au bien-être de sa population.

Les données publiées récemment par l’Institut de la statistique du Québec montrent ainsi que la Côte-Nord est la seule région au Québec à avoir connu une baisse de sa population durant la dernière année.

La seule.

À 0,13 %, cette baisse est modeste mais ce qui préoccupe davantage, c’est la très nette tendance à la baisse qu’on y observe depuis plusieurs années : alors que la Côte-Nord comptait plus de 100 000 habitants en 2000, on n’en compte que 90 000 aujourd’hui. Si rien ne change, il y a tout lieu de croire que ce phénomène se poursuivra dans les années à venir. Et cela n’augure rien de bon.

La Côte-Nord a connu des heures de gloire et demeure une région au potentiel immense. On y retrouve de grands espaces, une nature à couper le souffle et une qualité de vie qui répond à ce besoin que l’on observe dans notre société depuis la pandémie : rechercher une vie plus douce et plus saine pour pouvoir se recentrer sur nos proches, notre communauté et prendre le temps de vivre.

La Côte-Nord offre tout cela.

Avec plus de 2 500 employés, notre entreprise demeure le plus grand employeur de la Côte-Nord. Plus de 70 % de nos travailleurs résident sur la Côte-Nord, principalement à Fermont, Port-Cartier et Sept-Îles, et 80 % des postes ouverts chez-nous en ce moment sont pour des résidents.

Contrairement à ce qu’on entend parfois, si les gens ne choisissent pas la Côte-Nord, ce n’est pas la faute des entreprises. À preuve, nous venons tout juste de lancer une vaste campagne de communication pour inciter des personnes à venir travailler et s’établir sur la Côte-Nord. Mais notre volonté d’encourager la résidence se heurte à des obstacles de taille.

Plusieurs infrastructures sont déficientes, l’offre de logement est insuffisante, il manque d’éducatrices, de professeurs, d’infirmières. (Oui, là aussi.) D’ailleurs, c’est justement sur la Côte-Nord que l’on fait le plus appel à des agences privées de placement d’infirmières.

L’industrie minière de la Côte-Nord est florissante et les revenus qu’y gagnent ses travailleurs sont attrayants. Malgré tout, nous peinons à attirer des gens pour y déménager.

Le milieu doit se mobiliser. Le gouvernement a aussi son rôle à jouer. Il faut travailler ensemble à mettre en place des politiques et des actions pour pallier les défis. En parallèle, si les redevances minières sont plus adéquatement redistribuées, elles permettront de faire ces investissements locaux qui contribueront à inverser la lourde tendance au niveau de sa démographie.

J’ai la conviction qu’on pourra inverser cette tendance si tous les acteurs concernés mettent leurs efforts en commun pour s’attaquer aux problèmes démographiques de cette région au potentiel pourtant immense.

Travaillons ensemble.