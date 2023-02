La pénurie de logements nuit au recrutement

On a beau proposer des séances exotiques de paddlebord sur la mer, si les jeunes travailleurs n’arrivent pas à se loger, ils ne viendront pas s’établir sur la Côte-Nord.

L’organisme Place aux jeunes est présent dans toutes les MRC de la Côte-Nord. Ces agents ont pour mission d’attirer et de favoriser l’établissement durable de travailleurs de 18 à 35 ans en région.

Des salaires attrayants, un terrain de jeu immense pour les amateurs de plein air, l’absence de trafic. Voilà quelques éléments sur lesquels on mise pour attirer les jeunes travailleurs sur la Côte-Nord, mais cela n’est pas tout le temps suffisant.

Les agents de l’organisme consacrent beaucoup de temps à essayer de trouver des logements pour les potentiels travailleurs, explique Caroline Fortier, coordonnatrice régionale pour Place aux jeunes Côte-Nord (PAJCN). L’enjeu reste au cœur des préoccupations pour attirer des travailleurs. Parfois, ils suggèrent aux gens voulant venir sur la Côte-Nord de se louer une chambre le temps de se faire des contacts dans la région, mais cela à ses limites.

« Certains ne sont pas prêts à faire ce compromis. On peut comprendre qu’un adulte de 30 ans n’a pas envie de se retrouver dans une chambre, alors qu’il vit déjà dans un appartement dans une autre région », souligne Mme Fortier.

Elle confie même qu’il y a eu des cas où des personnes avaient accepté un emploi sur la Côte-Nord, mais qu’elles n’ont jamais pu entrer en poste, parce qu’elles ne sont pas arrivées pas à se trouver un logement.

Place aux jeunes en action

Dernièrement, Place aux jeunes a multiplié les initiatives. Ses représentants ont participé à deux événements, un à Québec et l’autre à Montréal pour rencontrer de potentiels travailleurs. Ce sont environ 35 jeunes intéressés par un emploi sur la Côte-Nord qui ont discuté des opportunités offertes par la région. De plus, la section Minganie de Place aux jeunes a récemment lancé un site Web permettant de voir les plus beaux attraits naturels de cette MRC, grâce à des photos et des vidéos.

L’objectif d’augmenter le nombre total de migrations de 15% par année est en bonne voie d’être obtenu par PAJCN. Au 10 février, l’organisation avait déjà 99 migrations sur les 107 à atteindre au 31 mars 2023.

La Côte-Nord se vide

Entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022, une seule des 17 régions du Québec a connu une baisse de population et il s’agit de la Côte-Nord. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, durant cette période, la population a diminué de 118 résidents. La Côte-Nord enregistre pour la première fois en 2021 plus de décès que de naissance. La différence est toutefois faible, note l’Institut. Il y a eu 45 décès de plus que de naissances.