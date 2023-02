Faire sa vie sur la Côte-Nord

Le Journal s’est entretenu avec Marie-Hélène Harvey, originaire de Sept-Îles, qui a choisi de revenir travailler dans sa région natale après ses études et avec Roxane Vézina-Labelle, native de Laval, qui a fait le choix de faire sa vie à Sept-Îles. Les deux femmes racontent pourquoi elles ont opté pour notre coin de pays, plutôt qu’un autre.

Marie-Hélène Harvey

Marie-Hélène Harvey est native de Sept-Iles et son conjoint également. Elle est audiologiste au CISSS Côte-Nord depuis 2006. Elle travaille à l’Hôpital de Sept-Îles, mais doit également se rendre en Minganie, Basse-Côte-Nord et Caniapiscau pour le CISSS. Il y a trois audiologistes à Sept-Îles et elles sont toutes natives de la municipalité. Elle a fait le choix de revenir après ses études.

« J’ai travaillé 3 ans à Montréal après mes études, mais l’air frais et les grands espaces me manquaient! Je veux également avoir un impact positif dans ma communauté, et je pense que mon travail me le permet », dit-elle.

« Nous sommes à proximité de tout: je peux aller travailler en vélo l’été, revenir dîner avec mes enfants le midi à la maison, c’est précieux! J’aime aussi beaucoup le plein air (vélo de route, vélo de montagne, marche en forêt, ski de fond, ski alpin, plages, etc), été comme hiver, tout est à proximité », ajoute-t-elle.

Elle croit que les gens d’ici sont fiers de leur région et que c’est l’endroit idéal pour élever une famille. L’entraide présente entre les citoyens la touche particulièrement. La météo estivale confortable permet selon elle de profiter au maximum des activités plein air. L’audiologiste croit qu’il faut revaloriser la région pour la rendre attractive afin d’inciter d’autres familles à s’installer ici.

Roxane Vézina-Labelle

De son côté, Roxane Vézina-Labelle, bien connue dans la région pour ses nombreuses implications sociales, est arrivée à Sept-Îles dans le cadre d’un séjour exploratoire « Place aux jeunes ». Elle a ressenti toute la chaleur humaine que les citoyens offraient et s’est laissée charmer par la proximité des gens et des lieux.

Rien de mieux que de pouvoir saluer les gens, bâtir des relations personnelles et professionnelles, puisqu’on apprend à tous bien se connaître dans la petite communauté, avoir la possibilité d’aller faire une brassée de lavage le midi en mangeant tranquillement avec ses enfants, ou même du ski de fond sur son heure de dîner.

Peu de temps après son arrivée, elle a trouvé l’amour, s’est mariée et a fondé une famille. Elle a convaincu ses parents de s’installer ici et tente de faire venir ses proches. Elle propose même aux gens intéressés à s’établir sur la Côte-Nord de la contacter pour découvrir tout le potentiel de la région. Pour Roxane Vézina-Labelle, la Côte-Nord est l’endroit où elle a pu trouver le parfait équilibre.