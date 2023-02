Un rassemblement se tiendra devant le bureau de TVA à Baie-Comeau samedi

Les citoyens, les élus et les acteurs du milieu socioéconomique sont invités à se rassembler devant le bureau de TVA à Baie-Comeau, le samedi 25 février, afin de manifester leur opposition à sa fermeture et à l’abolition du seul poste de journaliste-vidéaste du réseau pour couvrir le vaste territoire de la MRC de Manicouagan et de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

Le rendez-vous est fixé à 10 h au 337, boulevard La Salle. Vers 10 h 30, des gens devraient prendre la parole et l’événement prendra fin à 11 h 30.

Formé de Lysandre St-Pierre, Mélissa Marcil, Émilie Schwartz, Serge Deschênes et Marie Karine Maltais, le comité citoyen veut réunir le plus de gens possible afin de faire fléchir le Groupe TVA dans sa décision.

Dans un communiqué, ils rappellent que l’abolition du poste occupé par André Normandeau sera un dur coup pour la visibilité d’une bonne partie de la Côte-Nord avec la « diminution de la quantité et de la qualité de la couverture médiatique ».

L’actualité sera désormais couverte par le seul journaliste-vidéaste de TVA à Sept-Îles ou encore par des journalistes basés à Rimouski, ce qui, rappelle-t-on, ne pourra avoir le même impact. La Manicouagan et la Haute-Côte-Nord risquent aussi de voir leurs enjeux moins présents sur la scène provinciale.

Selon le comité citoyen, des 25 postes syndiqués supprimés par le groupe TVA sur les 140 annoncés, c’est à Baie-Comeau où ça risque de faire le plus mal. « Ce qu’on y apprend est choquant. À l’exception de Baie-Comeau, aucune ville du Québec ne cessera complètement de produire de l’information localement suite aux suppressions de postes annoncées, sauf Baie-Comeau, et nous méritons mieux ».

Enfin, les cinq citoyens derrière l’organisation du rassemblement ne manquent pas de souligner que la décision du groupe TVA fera mal à une région qui fait tout pour freiner l’exode et créer un sentiment d’appartenance au sein de sa population. Ils ajoutent que c’est la démocratie elle-même qui sera touchée par la diminution de la couverture médiatique.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord participera à la mobilisation de samedi. Dans un communiqué, sa directrice générale, Marie-France Brunelle, mentionne que la fermeture du bureau de Baie-Comeau aura comme effet que « la Côte-Nord verra s’effriter la représentation de ses préoccupations et de ses enjeux ».

Le conseil d’administration de l’organisme a d’ailleurs transmis à la haute direction du Groupe TVA une résolution dénonçant cette décision.