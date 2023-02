Les Gaulois M13 ont besoin de la population pour la Coupe des bonnes actions Chevrolet

Vous avez certainement vu passer sur les ondes de TVA la publicité avec Kevin Raphaël et la hockeyeuse étoile septilienne Ann-Sophie Bettez pour le concours la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Les Gaulois de Port-Cartier M13 sont de cette aventure pour les équipes de hockey mineur (U11 à U15) au Canada et ils multiplient les actions pour tenter de mettre la main sur le grand prix, 100 000$ à remettre à une œuvre de bienfaisance de leur communauté.

C’est à la fin janvier que l’entraîneur Martin Beaupré a lancé l’idée à ses joueurs. La réponse n’a pas tardé et il n’en est pas surpris.

« On joue bien en équipe et on a un beau noyau qui se suit d’année en année. De participer à ce concours, ça démontre qu’il n’y a pas que le hockey pour développer un esprit d’équipe. Ça leur permet de voir c’est quoi s’impliquer dans la communauté. Ça fait jaser et ça les motive. C’est beau à voir », dit-il fièrement.

Parmi les actions posées par les jeunes, il y a eu celle de pelleter une entrée, de payer le café au suivant au service au volant du Tim Hortons et de remplir les gourdes pour une équipe adulte.

La journée du 24 février pourrait être payante pour les Gaulois M13. Chacune des bonnes actions filmées (de 30 à 60 secondes) pourrait valoir 5 points. Les jeunes hockeyeurs mettront la main à la pâte lors du match Senior AA avant et pendant le match.

La population peut aussi faire sa part pour les Gaulois en posant elle aussi de bonnes actions pour la communauté en les partageant sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ou sur TikTok) avec les hashtags @ChevroletCanada #m13gauloisportcartier #coupedesbonnesactions et #concours.

Le concours se termine le 4 mars. Lors de la dernière mise à jour du classement, les Gaulois M13 de Port-Cartier figuraient au septième rang. Une seule autre équipe du Québec apparaissait dans le top 10, soit les Lions AA de La Sarre.

L’équipe gagnante sera annoncée lors de la soirée canadienne de hockey le 11 mars.