50 millions de tonnes manutentionnées au quai multiusager du Port de Sept-Îles

Mis en service en mars 2018, les installations du quai multiusager au Port ont franchi un jalon important avec 50 millions de tonnes de minerai de fer manutentionnées.

C’est à bord du M/V NSU Voyager qu’a pris place la 50 millionième tonne de minerai de fer en provenance de la mine du Lac Bloom de la compagnie Minerai de fer Québec. Le navire se dirigera à destination du Japon avec une cargaison de 197 000 tonnes de minerai de fer.

L’événement a été souligné par le Port de Sept-Îles, ainsi que Logistec, l’entreprise qui opère les installations.

« L’atteinte de cette marque représente 50 millions de façons d’être fier de nos employés. Personnellement, je vais féliciter tous les employés, du technicien opérationnel aux débardeurs, c’est grâce à eux qu’on a réussi », affirme Éric Nolin, directeur des opérations pour Logistec à Sept-Îles, qui souligne également que les employés doivent souvent évoluer dans des conditions difficiles, surtout en hiver.

« Les équipes du Port et de LOGISTEC ont su travailler en étroite collaboration pour assurer la fiabilité de l’exportation du minerai de fer vers les marchés. Nous saluons aujourd’hui le travail quotidien et l’ardeur des équipes sur le terrain pour l’atteinte de ces premières 50 millions de tonnes et les nombreuses autres à venir ! », souligne Pierre D. Gagnon, président-directeur général du Port de Sept-Îles, par voie de communiqué.

Le minerai de fer qui passe par le quai multiusager provient de Minerai de Fer Québec et de Tacora Resources.

Le chargement en minerai de fer du NSU Voyager se déroulait mardi après-midi. L’opération était en cours depuis lundi.