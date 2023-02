Transport aérien : le député Yves Montigny à la tête du nouveau comité permanent

Le gouvernement du Québec rend permanent le comité de travail sur le transport aérien régional et en confie la présidence au député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Celui qui occupe la fonction d’adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable et la ministre elle-même, Geneviève Guilbault, en ont fait l’annonce vendredi matin dans un communiqué.

La pérennisation de ce comité répond à une demande du milieu. Au cours de la prochaine année, les travaux permettront de faire un état de la situation d’après-pandémie dans le domaine et d’évaluer les retombées du Programme d’accès aérien aux régions (PARR), davantage connu comme le programme des billets à 500 $.

Les membres du comité verront aussi à cibler les interventions possibles sur la fréquence des dessertes et réfléchiront à de nouvelles mesures pour améliorer la situation du transport aérien régional.

Les premières conclusions des travaux sont attendues en prévision du renouvellement du PAAR le 1er avril 2024.

Selon M. Montigny, « le développement de nos régions passe inévitablement par une meilleure connexion entre elles ». Il se dit convaincu que le « transport aérien est un puissant levier qui nous permettra de redonner accès à notre immense territoire aux Québécois ».

La ministre Guilbault compte sur « la grande connaissance de la réalité régionale » du député de René-Lévesque pour alimenter les réflexions afin de dégager des pistes de solutions qui dureront dans le temps.

L’UMQ se réjouit

L’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui fait partie du comité de travail sur le transport aérien régional, a rapidement réagi positivement au caractère désormais permanent du groupe de travail lancé en juillet 2020.

« Cette annonce répond à la demande formulée par l’UMQ en janvier dernier. C’est une excellente nouvelle. En plus, en faisant en sorte que cette instance devienne permanente, on confirme que le transport aérien régional est pris au sérieux. Maintenant, il est important de se mettre en action rapidement, mais aussi en mode solution, car il n’y a plus de garantie de desserte. Je salue le gouvernement du Québec pour son écoute et sa proactivité dans ce dossier », a mentionné la présidente du Comité sur le transport aérien de l’UMQ et mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, par voie de communiqué.

Le comité de travail sur le transport aérien régional est composé, notamment, des organismes suivants :

Fédération québécoise des municipalités (FQM);

Union des municipalités du Québec (UMQ);

Réseau québécois des aéroports (RQA);

Association québécoise du transport aérien (AQTA);

Aéroports de Montréal;

Aéroport de Québec;

Transporteurs aériens participant au PAAR.