Journée occupée pour la Sûreté du Québec

La SQ a procédé à deux perquisitions et quatre arrestations le 15 février. Photo archives

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a connu une journée fort occupée hier avec deux perquisitions et quatre arrestations en rapport avec le trafic de stupéfiants.

D’abord, sur la rue des Cèdres à Franquelin, Yohann Lebouthillier, 46 ans, a été arrêté à sa résidence pour trafic de stupéfiants. Les policiers ont perquisitionné sur place un montant de 700 $ en espèces, environ quatre grammes de cocaïne, le matériel nécessaire à la vente de drogue et trois armes à feu détenues illégalement et mal entreposées.

Ensuite, les policiers ont arrêté Claude St-Pierre, 62 ans, sur la rue Garnier à Baie-Comeau. Les agents ont saisi plus de 69 000$ en argent, plus d’un quart de kilogramme de cocaïne, du cannabis, du haschisch, de la psilocybine (champignon magique), des comprimés de méthamphétamine et des vapoteuses contenant du THC. Les enquêteurs ont également saisi le véhicule de M. St-Pierre, un Hyundai Kona 2022, comme bien infractionnel.

Finalement, Yves Desbiens, 58 ans, et France Labrie, 52 ans, ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants dans un établissement licencié sur la rue De Puyjalon à Baie-Comeau.

Ces présumés trafiquants ont tous comparu hier au palais de justice de Baie-Comeau. La SQ signale que la collaboration du public lui a permis d’entreprendre ces enquêtes.