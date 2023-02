Alouette s’attend à être la cible d’autres cyberattaques

Le président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, Claude Gosselin.

Le PDG d’Alouette est revenu sur la fameuse attaque informatique qui a paralysé les opérations de la plus grande aluminerie des Amériques en février, lors d’un dîner-conférence tenu devant les gens d’affaires mercredi.

« On a fait une excellente année, malgré la cyberattaque et la tempête du 23 décembre », a commenté Claude Gosselin, président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette, dans le cadre de l’événement organisé par la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.

Une panne majeure avait touché l’ensemble des systèmes informatiques de l’aluminerie à la fin du mois de février 2022. Un groupe de pirates informatiques russes avait revendiqué l’attaque.

Claude Gosselin, affirme qu’en raison de l’importance stratégique de l’entreprise, elle sera probablement la cible d’autres attaques. Par contre, l’aluminerie a revu ses systèmes et ses façons de faire pour diminuer au maximum le risque, a-t-il assuré.

Il donne l’exemple des formations que les employés doivent suivre. Il explique que l’un des plus grands dangers pour une attaque informatique provient des courriels. Il est donc important que les employés de l’entreprise aient les outils et la formation nécessaire pour éviter les potentielles menaces.

Boîte à surprise

Avec la situation géopolitique mondiale, plus particulièrement avec la guerre en Ukraine, le prix de l’aluminium risque d’être volatile en 2023. M. Gosselin qualifie le marché de véritable « boîte à surprise ».

« Actuellement, le prix de l’aluminium est à un niveau correct qui nous permet de continuer d’avancer. Il risque d’y avoir énormément de variation cette année. Je crois que les prix vont monter très vite avant de retomber bas très vite. Il va y avoir des variations du prix de l’aluminium parce qu’il y a beaucoup d’incertitude au niveau économique », a-t-il précisé.

En 2022, Aluminerie Alouette a établi nouveau record de production avec 627 661 tonnes d’aluminium. Le précédent record avait été établi en 2021, avec une production de 637 628 tonnes d’aluminium.