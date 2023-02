 Grève de cinq jours pour les employés de BAnQ

Les employés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont déclenché une grève de cinq jours le mardi 14 février.

À Sept-Îles, le bureau des Archives nationales est situé au 700 boulevard Laure dans l’édifice Place Sept-Îles.

À la mi-janvier, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ–CSN) se sont dotés d’une banque de 10 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun.

« En négociation depuis octobre 2021, nous sommes sans contrat de travail depuis le mois de mars 2020. Cela fait près de cinq ans qu’aucune augmentation salariale ne nous a été accordée, et l’inflation actuelle nous touche durement. Notre négociation s’étire inutilement depuis plus d’un an et l’impatience des salarié-es de BAnQ nous a poussés à déclencher cette première séquence de cinq jours de grève », explique Sylviane Cossette, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (STTuBAnQ–CSN).

« Le sous-financement de BAnQ cause des problèmes de stabilité de la main-d’œuvre et provoque des vagues de mises à pied à chaque augmentation salariale, puisque l’employeur ne peut plus soutenir ses coûts de main-d’œuvre. Alors que l’établissement se positionne comme LA référence en bibliothéconomie et en archivistique, le Conseil du trésor ne semble pas comprendre la réalité. …/2 -2- du marché de l’emploi dans ce secteur, les villes et les universités offrant à leur personnel qualifié de bien meilleures conditions salariales », conclut Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord – CSN.