Partenariat entre le Cégep et Centraide Duplessis pour l’apprentissage des étudiants

Les étudiants du programme Techniques de Comptabilité et de gestion du Cégep de Sept-Îles auront l’occasion de mettre leurs apprentissages en pratique grâce à un partenariat avec Centraide Duplessis.

Dans le cadre du cours Planification financière, les étudiants procéderont, sous la supervision de leur enseignant, à une analyse financière des différents organismes communautaires qui soumettent une demande dans le cadre du processus annuel de financement proposé par Centraide Duplessis.

« Il s’agit là d’une initiative prometteuse, car elle ancre les apprentissages des étudiants dans du concret. Ce qu’ils ont la chance de faire là, c’est de pouvoir se projeter dans leur futur emploi tout en étant d’un précieux secours pour un organisme comme Centraide qui doit compter sur le bénévolat pour mener à bien sa mission. Et la cerise sur le sundae, c’est qu’ils ont même le droit de se tromper, car leur enseignant, qui les accompagne tout au long du processus d’analyse, agit comme un filet de sécurité! Rien ne sortira du cours si ça ne tient pas la route », souligne Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études du Cégep de Sept-Îles.

C’est la deuxième fois que ce partenariat entre le Cégep de Sept-Îles et Centraide Duplessis est mis en place. La première expérience à l’hiver 2022 avait été concluante.

« L’analyse rigoureuse faite par les étudiants est notable et permet de s’assurer que les organismes bénéficient d’une saine gestion. La collaboration avec le Cégep de Sept-Îles est une belle valeur ajoutée au processus, cela allège le travail des bénévoles tout en permettant aux étudiants d’apprécier l’apport des organismes dans la communauté et de les sensibiliser à l’importance de leur implication et au bénévolat » explique Marie-Michèle Savard, directrice générale chez Centraide Duplessis.