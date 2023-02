Jouer au hockey pour la prévention du suicide

Le tournoi de hockey Sébastien Gauthier de Sacré-Cœur reviendra cette année sous une formule revisitée afin de soutenir davantage la cause de la prévention du suicide sur la Côte-Nord. Il se nommera désormais la Coupe Sébastien Gauthier.

Un comité local de bénévoles, dont les leaders sont Guy Brisson, Émilie Deschênes et Marc-Antoine Paquet, s’est regroupé pour repositionner cet événement sportif qui a été organisé à la suite du décès par suicide du Sacré-Cœurois Sébastien Gauthier en 2017, comme il était un excellent hockeyeur.

Pour les membres de l’organisation, « le suicide est souvent un drame évitable qui demeure un sujet tabou encore aujourd’hui. Le travail des intervenants du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord est essentiel. Si, par notre événement, nous pouvons contribuer à maintenir l’espoir, nous aurons marqué un but de plus ».

L’invitation est donc lancée aux hockeyeurs de 18 ans et plus, de toutes catégories, pour la participation à ce tournoi amical qui se tiendra les 10 et 11 mars à Sacré-Cœur. « Le vendredi sera consacré à une soirée de repêchage inspirée de la Ligue nationale de hockey. Les équipes formées disputeront leurs parties le lendemain », explique M. Brisson, par voie de communiqué.

Toute la population et les entreprises sont également invitées à se mobiliser pour l’événement 100 % bénévole afin « qu’ensemble nous ramassions un maximum de fonds qui seront remis à 100 % au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord ».

Le coût d’inscription est de 40 $ par joueur. Il y aura sur place un service de restauration et de bar pendant tout le temps de l’activité et la remise de la Coupe Sébastien Gauthier se fera lors d’une soirée DJ le samedi soir.