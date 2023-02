58 pizzas larges au profit de deux organismes nord-côtiers

À Baie-Comeau, une somme équivalente à 24 pizzas larges est redonnée au Comptoir alimentaire l’Escale. Sur la photo, on aperçoit Isabelle Savard, gérante associée.

Le 7 février, les restaurants Pizza Salvatoré de Baie-Comeau et Sept-Îles ont remis 100 % de leurs ventes, une moitié aux équipiers en pizzéria et l’autre moitié à des organismes locaux qui aident à nourrir les plus démunis.

Au total, 58 pizzas larges ont été vendues et 1 407,45 $ ont été octroyés aux organismes choisis.

À Baie-Comeau, les recettes des pizzas vendues s’élèvent à 1 173,90 $, ce qui permet de redonner une somme de 586,95 $ au Comptoir alimentaire l’Escale. Ce montant équivaut à 24 pizzas larges.

À Sept-Îles, l’Élyme des Sables bénéficiera d’une somme de 820,50 $ puisque 1 640,99 $ ont été amassés grâce aux ventes de pizzas, ce qui l’équivalent de 34 pizzas larges.

C’était la première fois que les deux restaurants de la Côte-Nord participaient à cette journée de remerciement puisqu’ils n’étaient pas en opération lors de la première édition en février 2022.

Rappelons que la journée de remerciement a pour but de remercier concrètement les équipiers pour leur travail dans la dernière année ainsi que d’aider les différentes communautés.

