Travailleurs étrangers : le défi de l’intégration

Christoph Boucar Diouf et Anne-Michele Derose sont les deux fondateurs de l’agence Job Accès Côte-Nord.

Au cœur des démarches des entreprises qui se tournent vers des travailleurs étrangers, il n’y a pas seulement la difficulté de faire immigrer la personne. L’intégrer et la garder sur la Côte-Nord représente aussi un défi.

st du moins le constat qui est fait par Job Accès Côte-Nord. Fondée par deux Septiliens, Christoph Boucar Diouf et Anne-Michele Derose, l’agence de recrutement basée à Sept-Îles est en affaires depuis un peu moins d’un an.

Les partenaires ont d’ailleurs récemment accueilli leur premier travailleurs étrangers dans la région. Originaires du Cameroun et du Burundi, les trois travailleurs iront prêter main-forte au Tim Hortons de Port-Cartier.

Pour eux, l’une des clés de l’intégration est de travailler en amont, pour s’assurer que les futurs travailleurs comprennent bien où ils s’en vont.

« En étant ici, on comprend les particularités de la région. On est donc capable de faire la promotion de la Côte-Nord. Si on veut inciter les travailleurs étrangers à venir s’installer ici, il faut transmettre la passion qu’on a pour la région », affirme Mme Derose.

Pour quelqu’un provenant d’un pays de l’Afrique francophone, le Québec est souvent associé au grand centre comme Montréal, souligne-t-elle. Il est donc important de lui expliquer au préalable les réalités de la Côte-Nord, sinon, il risque d’y avoir un choc.

« Il y a beaucoup de gens qui veulent venir au Québec en raison de la qualité de vie, mais ils vont arriver sur la Côte-Nord et trouver que c’est loin. Il faut vraiment bien les préparer pour qu’ils sachent où ils vont vivre », explique Christoph Boucar Diouf.

Il ajoute que de plus en plus d’entrepreneurs comprennent qu’il faut que le travailleur étranger se trouve dans une situation idéale pour qu’un sentiment d’appartenance se crée.

Évidemment, lorsqu’on parle de l’accueil d’un travailleur, il faut aborder le logement. Christoph Boucar Diouf et Anne-Michele affirment que l’un des avantages de travailler avec Job Accès Côte-Nord est qu’ils sont capables de trouver des appartements pour les nouvelles venues.

De plus, les deux Septiliens organisent souvent des activités interculturelles, ce qui permet aux travailleurs d’avoir une vie sociale en dehors du travail.