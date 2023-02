4M$ pour développer l’industrie touristique sur la Côte-Nord

De gauche à droite : Caroline Proulx, ministre du Tourisme, Joannie Francoeur-Côté, directrice générale, Tourisme Côte-Nord, et Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et députée de Duplessis.

Afin de poursuivre le développement de l’industrie touristique de la région, le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide de 4M$ à Tourisme Côte-Nord.

C’est la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en compagnie de Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la Côte-Nord, qui en a fait l’annonce le lundi 6 février à Sept-Îles.

Le montant est divisé en deux. Tout d’abord, une somme de 2,9 M$ échelonné sur quatre ans est allouée pour reconduire le mandat entre Tourisme Côte-Nord et le gouvernement du Québec.

« Cet argent permettra à Tourisme Côte-Nord de continuer à faire de la promotion, la mise en marché, l’accueil, la signalisation et le développement de l’offre touristique », souligne la ministre Proulx.

Une somme de 554 000 $ est aussi accordée à Tourisme Côte-Nord dans le cadre des nouvelles Ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT). L’organisme bonifie cette enveloppe de 525 000 $, portant à près de 1,1 million de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l’offre touristique locale.

« Cette entente permet aux acteurs du milieu d’identifier des projets porteurs pour la région. Ça peut-être des attraits, des activités, des équipements, de l’hébergement », précise Caroline Proulx.

Grâce à cet argent, Tourisme Côte-Nord pourra poursuivre le développement touristique autour de trois orientations, indique la directrice générale de l’organisme, Joannie Francoeur-Côté. Il s’agit de la promotion de la région, la bonification des services aux visiteurs et la mise en valeur des atouts de la Côte-Nord.

La ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, croit que cette annonce s’inscrit dans un contexte où l’industrie touristique sur la Côte-Nord prend de plus en plus de place, surtout après les dernières années où un grand nombre de touristes sont venus visiter la région.

« Il faut continuer sur cette lancée et poursuivre notre développement pour créer encore plus de richesse sur la Côte-Nord. Le potentiel [touristique] ici est énorme », dit-elle.