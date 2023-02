Le salon autochtone renaît de ses cendres au Cégep de Sept-Îles

Fermé depuis 2020 en raison de la pandémie, c’est dans « un local plus grand et plus lumineux » que le nouveau salon étudiant autochtone du Cégep de Sept-Îles a vu le jour.

Pour Marie-Marthe Malek, navigatrice des Premières Nations pour l’établissement, « c’est une action supplémentaire qui est posée dans le but de créer des ponts entre autochtones et allochtones ».

Le Service à la vie étudiante du Cégep organisera d’ailleurs deux activités par mois en lien avec la culture autochtone. Les ateliers se dérouleront à même le nouveau salon étudiant et l’ensemble de la communauté collégiale sera invitée à y participer.

Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études au Cégep, voit cette réouverture comme un pas dans la bonne direction.

« […] Nous avons encore beaucoup à faire et à apprendre des Premières Nations », peut-on lire dans un communiqué de l’établissement. « Nous nous apprivoisons encore… et nous commettons encore de faux pas à l’occasion… dans les deux sens. La réouverture du salon offrira un espace de dialogue transparent et bienveillant ! ».