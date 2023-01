Le Club de compétition Gallixtrême a fait belle figure à Baie-Comeau

Deux filles du Club Gallixtrême médaillées en slalom, Ève Thériault (or) et Maxime Lavoie (argent). Photo courtoisie

Le Club de compétition Gallixtrême a brillé il y a une semaine au mont Ti-Basse de Baie-Comeau lors d’une compétition de ski alpin.

Malgré le peu d’entraînement jusqu’ici cette saison en raison de l’ouverture tardif de la Station Gallix, c’est une récolte de seize médailles pour ses représentants. Ève Thériault a d’ailleurs remporté l’or en slalom.

Les autres participants de Gallixtrème étaient Maxime Lavoie, Tristan Roussy, Édouard Tremblay, Frédérik Tremblay, Rose Gagnon, Kim Gagnon, Erwan Le Boyer, Nolwenn Le Boyer, Jade Fortin et Christian Pelletier.

« Les jeunes et les coachs ont eu bien du plaisir tout le long du week-end et là on met l’épaule à la roue pour notre compétition régionale à Gallix la fin semaine du 18-19 février », a fait savoir Keven Lavoie, un des responsables du club.