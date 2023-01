Des Cachalots en action à deux compétitions

Léanne Essiembre, Alice Forest, Mya Ritchot et Lou Philippe Bezeau, les quatre Cachalots qui se sont illustrés au Challenge KA Sports en bassin de 50 m à Jonquière les 28 et 29 janvier. Photo courtoisie

Le Club de natation les Cachalots de Port-Cartier avait une fin de semaine fort occupée avec des nageurs en compétition régionale à Baie-Comeau et au Challenge KA Sports en bassin de 50 m à Jonquière.

Lors de cette dernière compétition, Léanne Essiembre, Alice Forest, Lou Philippe Bezeau et Mya Ritchot étaient du nombre des 103 nageurs inscrits dans les catégories 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17 ans et plus.

Lou Philippe Bezeau (16 ans) s’est illustré en terminant dans le top 3 lors de cinq épreuves, finissant d’ailleurs premier au 200 m libre et au 100 m dos. Le Port-Cartois est reparti de Jonquière avec 40$ pour sa 4e place lors d’une course skin race au 50 m libre et la course mystère du 200 QNI.

Mya Ritchot, six fois parmi les trois premières, dont la tête du classement au 200 m dos, a empoché 10$ pour sa sixième position lors d’une skin race au 50 m libre.

Quant à Léanne Essiembre (14 ans) et Alice Forest (13 ans), elles ont toutes deux quatre épreuves nagées dans le top 3. Léanne s’est classée deuxième au 100 m libre, Alice seconde au 200 m dos.

Pour ce qui est de la deuxième compétition régionale de la saison qui avait lieu à Baie-Comeau le 28 janvier, quinze Cachalots y étaient. Ils ont affiché une amélioration globale de temps de 61%.

Les compétitions pour le Club de natation de Port-Cartier s’enchaîneront avec au calendrier l’Aquafête de Charlesbourg les 4 et 5 février pour sept nageurs de 12 ans et moins, la Coupe des régions Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean du 10 au 12 février à Baie-Comeau pour sept athlètes de 11 ans et plus et la Coupe du Québec junior et senior à Montréal du 16 au 19 février pour deux Port-Cartois.

Les nageurs du Club de Port-Cartier qui ont participé à la deuxième compétition régionale de la saison, samedi, à Baie-Comeau. (Absent sur la photo : Even Quessy) Photo courtoisie