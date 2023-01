Les Voyageurs s’imposent littéralement en deuxième demie

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en basketball masculin ont signé une sixième victoire en sept parties cette saison, défaisant le Kioki du Cégep de Saint-Félicien samedi matin, à domicile.

Après une première demie couci-couça, même si elle menait 34-19 à la pause, la formation septilienne a montré ses vraies couleurs pour son premier match de 2023 sur le circuit collégial Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (RSEQ D3).

Elle a dominé ses rivaux 33-6 au pointage en deuxième demie pour une marque finale de 67-25.

« Les gars manquaient de guts et ça leur prenait du temps à courir pour revenir en défensive », se désolait Denis Gagnon, pour la performance de sa troupe en première demie. Un constat bien différent pour la suite du match alors que son équipe a joué avec aplomb comme elle le faisait avant Noël.

Seul autre point négatif du match, le peu de réussite de la ligne des lancers francs, mais aussi au chapitre des tirs de trois points. « Cette semaine, ce sera ça qui va être mis de l’avant (lancers francs), car dans un match serré ça fait mal. »

Pour l’ensemble de la performance globale, l’entraîneur des Voyageurs a souligné l’attitude de son capitaine Émie Marquis pour sa communication auprès de ses coéquipiers tout au long de la rencontre. Pour la performance sur la feuille de match, elle revient à Loïc Séguin, auteur de 12 points.

La formation septilienne accueille Alma le samedi 4 février, 18h.

Par la suite, ce sera deux matchs contre Baie-Comeau et autant contre Jonquière, équipe qui lutte avec Sept-Îles pour le premier rang. Denis Gagnon vise à terminer en tête du classement pour que les finales se jouent localement et devant ses bruyants partisans. « Avec ce qu’on a eu comme début de saison, on veut cet avantage. »