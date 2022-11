Les Vikings de Baie-Comeau dominants au Tournoi Jouzy de Port-Cartier

L’Association du hockey mineur de Baie-Comeau a fait une razzia au Tournoi Jouzy de Port-Cartier, remportant les trois finales grâce à ses Vikings dans le M15 A, le M15 B et le M18 A.

C’est par jeu blanc que les formations baie-comoises se sont imposées dans les trois catégories. 18 équipes au total étaient de la partie.

Dans le M15 B, les Vikings-2 ont eu raison, par la marque de 4-0, des Prédateurs de la Haute-Côte-Nord.

C’est par la même marque que Baie-Comeau a été sacrée dans le M15 A, triomphant aux dépens des Gaulois de Port-Cartier.

Pour le respect démontré par ses joueurs envers les installations ainsi qu’à l’endroit des bénévoles, adversaires et arbitres, les Basques de Sept-Îles M15 B ont reçu l’honneur de l’équipe la plus respectueuses des deux classes M15.

Un autre club local, les Gaulois-1, s’est avoué vaincu dans le M18 A, perdant 3-0 contre l’équipe 1 des Vikings.

L’autre formation baie-comoise de cette catégorie a été couronnée Équipe la plus respectueuse des huit clubs du M18. Mention « plus que spéciale » au joueur Édouard Landry, pour son attitude positive remarquable envers les bénévoles aux chambres.

Ce sera au tour de Baie-Comeau de recevoir la visite hockey pour son 62e Tournoi, du 7 au 9 décembre pour les catégories M11 et M13 et du 14 au 18 décembre pour le M9, M15 et M18.