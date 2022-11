Deux nominations pour l’équipe de Kateri Champagne Jourdain

L’équipe qui appuiera la députée de Duplessis et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, se met en place avec deux nominations.

Le poste de directrice du bureau de comté sera occupé par Jessica Bélisle. Elle était jusqu’à tout récemment, directrice générale à la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam.

« C’est un honneur de rejoindre l’équipe de comté de Mme Champagne Jourdain. Nous nous appliquerons à être présents pour les citoyens et à faire rayonner le comté de Duplessis », déclare Mme Bélisle.

Pour sa part, Emilie Paquet agira à titre de conseillère politique régionale. Elle a occupé les mêmes fonctions en 2018 pour le ministre responsable de la Côte-Nord à l’époque, Jonatan Julien. Dernièrement, elle était responsable des relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

« La politique est un domaine passionnant et le service public m’anime. C’est avec enthousiasme que j’entame ce mandat auprès de la ministre. Je suis une femme d’action carburant aux défis. Notre région n’en manque pas. Je suis déjà à pied d’œuvre pour la Côte-Nord », affirme Mme Paquet.

Emilie Paquet sera conseillère politique régionale pour Kateri Champagne Jourdain.

« Je suis très heureuse d’accueillir, et de vous présenter, Emilie et Jessica. Ce sont deux personnes exceptionnelles qui ont à cœur notre comté et notre région. C’est une équipe dévouée et compétente que vous avez à votre service chères citoyennes et chers citoyens de Duplessis. Et pour une Côte-Nord forte, c’est aussi en étroite collaboration que nous travaillerons avec nos collègues de René-Lévesque », souligne Kateri Champagne Jourdain, par voie de communiqué.

Les citoyens et organisations peuvent donc contacter l’équipe de la députée pour toutes questions ou besoin de soutien.

D’autres nominations suivront dans les prochaines semaines, précise le communiqué de presse.