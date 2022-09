Des automobilistes demandent la réfection du chemin d’accès au quai municipal de Port-Cartier

Des citoyens de Port-Cartier dénoncent l’état du chemin d’accès au quai municipal et demandent à la Ville d’agir pour améliorer ce lien routier important.

Il s’agit du chemin entre le boulevard Portage-des-Mousses et le quai municipal. Il donne accès à la scierie Arbec et à l’usine de bioénergie Æ Côte-Nord.

Un groupe de citoyens, qui comprend de nombreux utilisateurs de ce passage, a déposé une pétition à la Ville de Port-Cartier, propriétaire de ce chemin, lors de la séance du 12 septembre. Elle comprenait 140 signatures.

Steeve Levasseur est l’une des personnes derrière cette initiative. Il explique que de nombreux employés d’Arbec ont signé la pétition, parce qu’ils se servent tous les jours de ce chemin pour se rendre au travail.

Il décrit cette rue comme étant en très mauvaises conditions et ayant de nombreux nids-de-poule.

Non seulement il est utilisé par les employés d’Arbec et de l’usine de biocarburant, mais le chemin est aussi emprunté par plusieurs véhicules lourds. Il y a une entreprise de ferraillage, en plus du transport des copeaux et du biocarburant, ce qui fait qu’il y a beaucoup d’activités dans ce secteur.

Des discussions avec Arbec

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, dit comprendre la frustration des utilisateurs de ce chemin. Il a été par lui-même constater son état.

« Ils ont raison. C’est vrai que le chemin est en piteux état », souligne le maire.

La municipalité a indiqué aux signataires de la pétition qu’elle comptait avoir des discussions avec l’entreprise Arbec, à propos du chemin.

« On va regarder avec Arbec, parce qu’ils empruntent beaucoup notre chemin, pour évaluer un partage des frais de réparation », affirme Alain Thibault