Le vote par anticipation aura lieu les 25 et 26 septembre

Comme dans le reste du Québec, c’est les 25 et 26 septembre que se tiendra le vote par anticipation dans Duplessis pour l’élection provinciale.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h. Pour connaître votre lieu de votation, vous pouvez consulter le site du Directeur général des élections en cliquant sur ce lien.

Il sera également possible de voter au bureau du directeur du scrutin le 23 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 24 septembre de 9 h 30 à 16 h, les 27 et 28 septembre de 9 h 30 à 20 h et le 29 septembre de 9 h 30 à 14 h. Celui-ci est situé au 350 rue Smith à Sept-Îles dans le local 180.