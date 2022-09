Jacques Gélineau irrité d’avoir été exclu du débat de Radio-Canada

Le candidat de Climat Québec dans Duplessis, Jacques Gélineau, est en colère d’avoir été exclu du débat organisé le 20 septembre par Radio-Canada Côte-Nord.

« Je suis irrité pas à peu près. La candidate de QS, qui a été littéralement absente depuis le début de la campagne, a été invitée! Ce n’est jamais arrivé dans le comté », affirme M. Gélineau.

« J’en suis à ma 8e élection, j’ai été de tous les combats. Ils se sont trouvé une façon de m’écarter et ils ne me l’ont même pas dit! C’est un autre candidat qui m’a dit : « on va se voir demain au débat… ». Il y a de la censure à Radio-Canada », ajoute-t-il.

À noter que Jacques Gélineau a été invité à participer aux deux autres débats régionaux, soit celui organisé par les Chambres de commerce et celui d’Arsenal Média.

Concernant le débat de Radio-Canada, pour recevoir une invitation à celui-ci, les candidats devaient représenter un parti présent à l’Assemblée nationale lors du déclenchement des élections. Il s’agit d’une politique qui s’applique à l’ensemble de l’organisation de Radio-Canada et non pas seulement pour Ici Côte-Nord, nous explique Josée Chaboillez, chef des services français d’Ici Côte-Nord.

« M Gélineau n’a pas été exclu du débat », précise-t-elle avant d’ajouter que ce dernier a été invité à des entrevues sur les ondes.

Le principal intéressé estime que sa participation à un tel exercice aurait pu l’aider dans la campagne.

« Dans les débats je performe. Je fais un bon show semble-t-il. Je pense que ça m’aurait aidé », explique le candidat de Climat Québec.

Jacques Gélineau a d’ailleurs exprimé sa colère en publiant une image montrant un doigt d’honneur adressé à Radio-Canada sur sa page Facebook.

