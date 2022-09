ArcelorMittal lauréat d’un prix Eurêka! pour son utilisation de l’huile pyrolytique

Sur la photo : Julien Lampron de ArcelorMittal Exploitation Minière Canada et Serge Mercier de Bioénergie AE Côte-Nord Canada. Photo Robert Côté

ArcelorMittal a été récompensé pour son utilisation de l’huile pyrolytique plutôt que le mazout à son usine de bouletage de Port-Cartier.

La minière a reçu le prix Eurêka ! d’un Québec vert et prospère dans la catégorie Ressources naturelles.

Les prix Eurêka! soulignent les organisations qui font l’implantation de technologies propres afin de lutter contre les changements climatiques et mieux protéger l’environnement.

Depuis quelques mois maintenant, l’usine de bouletage de Port-Cartier utilise l’huile pyrolytique qui est produite par l’usine de biocarburant de Bioénergie AE Côte-Nord. Cette initiative permettra une réduction annuelle de 57 600 tonnes en équivalent de CO2 à l’usine de bouletage de Port-Cartier.

« En utilisant l’huile pyrolytique de AE Bionergie, l’acier d’ArcelorMittal est plus vert, l’industrie forestière et la nouvelle filière de Bioénergie trouvent un client important tout en contribuant à l’économie locale de Port-Cartier et l’effort de réduction des gaz à effet de serre du Gouvernement du Québec. Un modèle gagnant-gagnant pour le développement futur des régions! », souligne Serge Mercier, président, Bioénergie AE Côte-Nord Canada

« Pour ArcelorMittal Exploitation Minière Canada et ses partenaires du groupe Remabec, les prix Eurêka! représentent une reconnaissance de notre engagement et celui de nos employés à poursuivre la mise en œuvre de notre vision « De la forêt à l’acier », affirme Julien Lampron, Vice-président, Relations gouvernementales, affaires publiques et stratégie, ArcelorMittal Exploitation Minière Canada.