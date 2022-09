Le Jardin du Ruisseau Bois-Joli améliore son accessibilité

Marie-Ève Desrosiers partage la réussite de ce projet avec tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin. Photo Julien Choquette

La semaine dernière avait lieu l’inauguration du Jardin du Ruisseau Bois-Joli, suite au projet d’envergure qui y a été réalisé. Les travaux effectués permettent entre autres une meilleure accessibilité aux sentiers pour les personnes à mobilité réduite.

Les travaux de réfection de pentes et de remplacement des revêtements de sol permettent maintenant l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux familles qui viennent s’y balader avec une poussette.

Par exemple, une pente avec un nivelé de 30% a été abaissé à 6% et un chemin recouvert de caillasse est désormais fait de poussière de pierre.

D’autres types de travaux ont été effectués, tels que le remplacement de dormants de chemin de fer pour y mettre du béton et de la pierre locale.

Le projet au coût de 100 000$ a été rendu possible grâce à la subvention de 70 000$ attribuée par le ministère de l’Éducation.

« C’est le plus gros projet que le Jardin a réalisé depuis sa fondation, tant au niveau monétaire, des ressources, de l’équipement utilisé », dit Marie-Ève Desrosiers, directrice du Jardin du Ruisseau Bois-Joli.

La directrice est satisfaite du résultat final et d’avoir réussi à obtenir la subvention pour réaliser ce projet. C’est avec fierté qu’elle dit « Mission accomplie ».

Lors de la soirée d’inauguration, Mme Desrosiers tenait à remettre une plaque reconnaissance à quatre membres de l’équipe qui ont vu le projet du début à la fin.

Les récipiendaires : Pierre Drouin (horticulteur en chef), Lisa-Marie Delarosbil (technicienne en aménagement paysager), Rémi Jean (technicien en aménagement paysager), Mélodie Blanchette (jardinière paysagiste).

Mme Desrosiers partage la réussite de ce projet avec tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de loin.