Gala de l’ADISQ 2022 | Une belle représentation nord-côtière dans les nominations

Les nominations pour les grandes célébrations de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) sont connues. Il y a de bonnes chances qu’une statuette soit soulevée par des Nord-Côtiers. On en retrouve dans neuf catégories.

Une vingtaine de récipiendaires seront dévoilés lors du Premier Gala de l’ADISQ, à Télé-Québec, le 2 novembre prochain. Grand poète et auteur-compositeur-interprète, Gilles Vigneault est en lice dans la catégorie « Album de l’année – Adulte contemporain » avec Comme une chanson d’amour.

Un premier prix du volet autochtone sera aussi remis lors de cette soirée. En nomination pour « Album de l’année – Langues autochtones » (nouvelle catégorie), on retrouve Claude McKenzie (Muk(u) uin), Ninan (Innu Auass) et Scott-Pien Picard (Pekuaiapu), dans la course avec Laura Niquay et Samian.

L’autre artiste de la Côte-Nord dont le nom figure parmi les nominations pour le Premier Gala est nul autre que celui de Louis-Jean Cormier, pour le Félix de la catégorie « Vidéo de l’année » pour Les lignes de ta main.

Le Septilien est aussi dans les nommés pour « Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web », prix qui sera remis lors du Gala de l’industrie le 2 novembre. Cormier fait partie également des noms pour Mille ouvrages mon coeur, l’album de Salomé Leclerc, pour la catégorie « Prise de son et mixage de l’année » et « Réalisation de disque de l’année », en collaboration avec Salomé et Ghyslain Luc Lavigne (pour la première catégorie).

Il y a aussi du Louis-Jean dans « Sonorisation de l’année » pour Quand la nuit tombe pour le travail de Marc St-Laurent.

Le Gala

Le 6 novembre, pour le Gala de l’ADISQ animé par Louis-José Houde sur Ici Télé, on saura qui sera l’« Artiste autochtone de l’année ». Natacha Kanapé et Scott-Pien Picard se retrouvent « en compétition » avec Beatrice Deer, Laura Niquay et Samian.

Natacha Kanapé Fontaine, de Pessamit, se retrouve aussi en lice pour un autre Félix. Elle fait partie des cinq artistes pour « Révélation de l’année » aux côtés d’Étienne Coppée, La Zarra, Ariane Roy et Jay Scøtt.