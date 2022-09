L’école de danse Christine Bourque laisse sa carte de visite à Révolution

Sept-Îles et l’École de danse Christine Bouque (ECB) étaient sous les projecteurs dimanche soir pour la première de la nouvelle saison de Révolution. Même s’ils ne poursuivront pas l’aventure, les cinq danseurs de Prime ont laissé une forte impression.

C’était la première fois qu’ECB se retrouvait parmi les danseurs retenus pour l’audition télévisuelle de Révolution.

Christine Bourque avait délégué Christina Soucy, Xavier Vaillancourt, Nicolas Beaudin, Ynes Sakho et Angélie Riopel.

« C’était une expérience inoubliable et tellement enrichissante pour nos jeunes! Révolution, c’est du gros calibre et Prime a réussi à se tailler une place dans la saison 4. Pour une première fois, c’est au-delà de nos attentes », souligne Mme Bourque.

Elle a renchéri en disant que ses danseurs ont joui d’une grande visibilité avec le nombre très élevé de cotes d’écoute.

« Nous avons eu un accueil chaleureux et un encadrement très professionnel de la part de Révolution, ils ont vécu un rêve. Nous aurions aimé que ça se poursuive plus longtemps, mais nous partons la tête haute. Quand tu arrives dans une compétition de cette envergure-là, tu dois accepter les critiques des maîtres, les appliquer, travailler plus fort et revenir en force pour la prochaine saison. Je peux vous dire que nous sommes déjà en train de nous préparer. Ce fut une très grande source de motivation, je suis si fière de mes danseurs. »

De l’énergie à revendre

Sur la page Facebook de Révolution, on parle de Prime comme d’ « un beau groupe de danseurs avec de l’énergie à revendre. »

Le maître Jean-Marc Généreux a laissé entendre qu’ils avaient quelque chose de spécial.

« On les remercie de leur passage à Révolution et on a hâte de les suivre dans le futur »

Pour revoir la performance de Prime, ça se passe au www.qub.ca/tvaplus/tva/revolution.