Réouverture imminente pour la salle de quilles de Port-Cartier

Bonne nouvelle pour les amateurs de bowling à Port-Cartier. La salle de quilles située au Centre Cartier reprendra bientôt ses opérations.

Les activités y sont à l’arrêt depuis presque deux ans et demi.

C’est René Lapointe qui deviendra le nouveau gestionnaire de cette salle de quilles. Elle était auparavant gérée par la Coop de Solidarité des quilles de Port-Cartier. M. Lapointe indique que la Coop l’a approché pour qu’il acquière la salle et après certaines discussions, il a accepté.

Il n’en sera pas à une première expérience dans le monde des quilles. René Lapointe a déjà été co-propriétaire d’une salle de quilles à Port-Cartier. Il a également été propriétaire du bar la Casa.

Il confirme qu’il est actuellement à finaliser les derniers détails pour permettre la réouverture.

Pour l’instant, M. Lapointe est en attente de l’obtention de son permis de vente d’alcool. De plus, un spécialiste devra venir vérifier les machines pour les jeux de quilles, étant donné qu’elles n’ont pas été utilisées depuis un certain temps.

Si tout se déroule sans problème, René Lapointe croit que la salle de quilles sera prête à redémarrer au début octobre.

Pour M. Lapointe, il s’agit d’une excellente nouvelle pour la population de Port-Cartier que cette activité sera de nouveau accessible, surtout qu’il y a un besoin.

« Depuis deux ans, il y a des Port-Cartois qui jouent aux quilles à Sept-Îles. J’espère qu’on va être capable de les ramener ici, à Port-Cartier», dit René Lapointe.

La salle de quilles du Centre Cartier a été inaugurée en 2018. On y retrouve quatre allées et un resto-bar. Cette salle a coûté près de 450 000$ à bâtir.

Une entente de location sera conclue entre la Ville de Port-Cartier et M. Lapointe.

La relance de la salle de quilles est très bien accueillie par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

« C’est une bonne nouvelle. On sait que la réouverture de la salle de quilles était voulue par les clubs de l’Âge d’or et les amateurs de ce sport. C’est un service et une activité de plus pour la population de Port-Cartier », souligne le maire.