Le CISSS de la Côte-Nord lance un colloque en soutien à l’autonomie des aînés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord organise un colloque consacré à l’autonomie des aînés et faisant suite à la nouvelle politique d’hébergement du gouvernement provincial.

Cette rencontre aura lieu le 19 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles en présence de plusieurs intervenants « qui transmettront leur savoir pour en arriver à un milieu d’hébergement plus humain et plus digne », indique le communiqué du CISSS.

Sous le thème Pour vivre dans la dignité, cet événement présentera diverses conférences au sujet de cette nouvelle politique sur l’hébergement des aînés en CHSLD. Entre autres, les participants pourront entendre les conférenciers invités Joséphine Bacon, poétesse innue et Philippe Voyer, professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval.

Plusieurs autres intervenants aborderont des sujets en lien avec les aînés, tels que l’intégration de la technologie au profit des aînés, les façons d’intervenir auprès des aînés et comment les accompagner, les divertir et les stimuler et impliquer leurs proches.

Le CISSS invite donc les personnes évoluant dans le réseau de la santé à participer à ce colloque qui apportera des « pistes de solutions » afin d’améliorer la vie des aînés. « Je souhaite que les employés, médecins, gestionnaires ainsi que les partenaires du réseau et des milieux d’enseignement y soient en grand nombre et puissent ensuite se mobiliser ensemble et s’engager pour la suite ! », souligne Priscilla Malenfant, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées dans le communiqué du CISSS.